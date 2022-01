Omicidio del piccolo Daniele: in centinaia al funerale nel Varesotto

I funerali del bimbo ucciso dal padre a Gazzada Schianno

Il campo di calcio dell'oratorio San Luigi a Gazzada Schianno (VA) trasformato in chiesa all'aperto, i palloncini azzurri e blu: in centinaia hanno portato omaggio a Daniele Paitoni, il bimbo di 7 anni ucciso dal padre Davide, 40 anni, nella sua abitazione di Morazzone (VA), il pomeriggio di Capodanno. Il silenzio dei presenti - riporta l'ANSA - ha accompagnato gli innumerevoli messaggi letti per la piccola vittima da parenti e amici.

"Ciao Daniele, ci sarebbero tante le cose da dirti, il nostro cuore si e' spezzato, ci siamo detti che non poteva essere", le parole di Lorenzo e Francesca, famigliari del piccolo. "Ci piaceva sentire come prendevi in giro nonno Davide e come giocavi con la nonna Mariangela", poi hanno aggiunto, "come dimenticare le giornate in bicicletta con i tuoi amici e l'allegria, un'allegria che nessuno potra' mai portare via".