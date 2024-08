Omicidio Fabio Ravasio: arrestato l'ottavo complice della banda di Adilma Pereiro, ha finto malore per bloccare il traffico

Omicidio Ravasio: arrestato l'ottavo complice della banda di Adilma Pereiro, ha finto malore per bloccare il traffico

Un nuovo capitolo si aggiunge al tragico caso dell'omicidio di Fabio Ravasio. Giovedì sera, un 45enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver collaborato all'organizzazione del delitto. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe finto un malore in strada per bloccare il traffico, facilitando così l'assassinio di Ravasio, avvenuto il 9 agosto sulla provinciale 149 a Parabiago. Questo arresto porta a otto il numero totale dei coinvolti finiti in manette.

Una trama oscura: il ruolo della compagna nella macabra messa in scena

L'omicidio di Ravasio, inizialmente mascherato da incidente stradale, si è rivelato un piano orchestrato dalla sua compagna, Adilma Pereiro, una 49enne brasiliana con un passato turbolento. Madre di nove figli, Adilma avrebbe messo insieme una banda per eliminare Ravasio e mettere le mani sulla sua eredità, stimata in circa 3milioni di euro. Tra i coinvolti c'è anche il figlio di Adilma, Igor Benedito, accusato di aver guidato l'auto che ha investito la vittima. Il 45enne arrestato nelle scorse ore avrebbe agito per ottenere un appartamento come ricompensa, facente parte del patrimonio di Ravasio.

Un passato intriso di misteri: la "santona" e la sua influenza sulla banda

La figura di Adilma Pereiro emerge come quella di una manipolatrice, capace di esercitare un'influenza quasi mistica sui suoi complici. Alcuni membri della banda, come Massimo Ferretti, hanno dichiarato di sentirsi "presi" dai riti magici della donna, che era nota per praticare la "macumba". La sua storia personale è segnata da lutti sospetti, con due mariti morti in circostanze misteriose. La procura di Busto Arsizio ritiene che la sete di denaro abbia spinto Adilma a pianificare l'omicidio di Ravasio, confermando il suo ruolo centrale nella tragica vicenda.