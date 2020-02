Omicidio Manuela Bailo: sedici anni all'ex amante Fabrizio Pasini

Sedici anni di carcere per aver ucciso l'amante. Si e' chiuso con questa sentenza il processo con rito abbreviato a Fabrizio Pasini, sindacalista della Uil di Brescia che due anni fa uccise Manuela Bailo, 35 anni. Il corpo della giovane venne gettato senza vita nelle campagne cremonesi. Il pm aveva chiesto 30 anni. Pasini dopo il delitto ando' in vacanza con la famiglia per due settimane in Sardegna. L'uomo dovra' risarcire i genitori, la sorella e il fratello di Manuela Bailo e la Uil, dove lavorava anche la vittima.