Omofobia: 24enne tenta suicidio nel Milanese, salvato dai carabinieri

Aveva intenzione di suicidarsi perche' veniva additato come omosessuale, ma e' stato salvato dai carabinieri. E' accaduto a Sesto San Giovanni, nel Milanese, dove ieri sera intorno alle 20.30 i militari della stazione sono intervenuti in via Mazzini, il 24enne, residente a Cologno Monzese, era salito su un'impalcatura di un palazzo alta 12 metri, minacciando di lanciarsi. Poco prima aveva inviato un sms anticipando il suo gesto ad un'amica, e questa ha immediatamente chiamato il 112. I carabinieri hanno localizzato la posizione del ragazzo sul cellulare e sono subito intervenuti, si sono arrampicati e hanno cominciato la mediazione. Approfittando di una distrazione durante il colloquio, sono riusciti a bloccarlo con forza e lo hanno salvato. Hanno poi indagato e scoperto che il movente era riconducibile a dissidi privati con alcuni conoscenti che lo additavano come omosessuale. Il giovane e' stato portato dai sanitari del 118, su sua richiesta, all'ospedale di Sesto San Giovanni, in codice giallo, scortato dai militari.