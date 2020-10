Omotransfobia, Sala: "Accelerare sulla legge Zan"

Il sindaco di Milano Beppe Sala prende posizione nel dibattito sul diegno di legge Zan: "Chiedo al Parlamento di accelerare la discussione sul disegno di legge Zan e di farlo in tempi rapidi, superando gli ostruzionismi che ne rallentano l'approvazione". "Stiamo vivendo tempi difficili - prosegue Sala - ma questo non giustifica che odio, intolleranza e pregiudizio prendano il sopravvento. Non possiamo tollerarlo, come citta' di Milano e soprattutto come nazione: possiamo essere migliori di cosi'. Qui non si tratta di politica, ma di diritti umani e come tali vanno garantiti sempre. Subito una legge contro l'omotransfobia e la misoginia".