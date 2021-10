Omotransfobia, Sala su Ddl Zan: "Ci riproveremo e ci riusciremo"

"Stop al Senato della Legge Zan, tra esultanze da stadio di una parte significativa dei senatori presenti. Rimane il fatto che il Parlamento sta discutendo della materia da ben 25 anni (esattamente dal 1996) e nel frattempo la società è profondamente cambiata, senza che la politica sia stata in grado di tutelare i diritti di tanta parte della nostra comunità. Alessandro Zan non ti arrendere, nel mio piccolo io sarò al tuo fianco e al fianco di chi continuerà a essere discriminato. Ci riproveremo e ci riusciremo", commenta così sui social il sindaco Giuseppe Sala l'affossamento del Ddl Zan al Senato.

Il sindaco torna sull'argomento a margine dell'inaugurazione della Civil Week Lab all'Università Bocconi, dove alla domanda se il centrosinistra avrebbe dovuto cercare una mediazione? "Con il senno di poi si può dire tutto, quello che Alessandro Zan e il Pd sentono è che c'era una volontà di non arrivare alla fine di questo percorso quindi anche cercare una mediazione non era molto semplice”. Come riporta Mianews, Sala ha poi aggiunto: “Io penso che sia così, non c'è una volontà di portare a termine questo percorso, la cosa pazzesca è che sono 25 anni che aspettiamo una legge su questa materia, proprio per questo l'unica cosa che mi sono sentito di dire a Zan è non mollare, purtroppo è così ma si ricomincia da capo”, ha concluso.

