Openjobmetis sale nel rating ESG rilasciato da Morningstar Sustainalytics

Openjobmetis S.p.A., prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana, nel maggio 2023 migliora il rating ESG rilasciato da Morningstar Sustainalytics, classificandosi tra le migliori 3 società nel settore HR per la sostenibilità, l’inclusione e la responsabilità sociale d’impresa come fondamento per la creazione di valore a lungo termine.

A maggio 2023 Morningstar Sustainalytics, una delle principali società di ricerca ESG, rating e dati aziendali, ha valutato Openjobmetis come una società a rischio trascurabile di incorrere in impatti finanziari significativi dovuti a fattori ESG, con un ESG RISK RATING di 9,6 (Negligible Risk).

Si tratta di un risultato estremamente significativo e che migliora ulteriormente il rating già positivo del 2022 (10,4) consentendo a Openjobmetis S.p.A. di diventare Negligible Risk, di cui fanno parte solo il 5% delle società HR Services del Global Universe di Sustainalytics.

Inoltre, Sustainalytics ha valutato l’ESG Risk Management, che fa riferimento alla gestione di politiche, programmi e performance ESG da parte di Openjobmetis, evidenziando un punteggio molto positivo (Strong).

Nello specifico, il report evidenzia tra i fattori maggiormente positivi un Consiglio di Amministrazione pienamente e direttamente coinvolto nelle scelte e nella supervisione delle questioni ESG, un’attenta gestione delle tematiche in tema privacy e un’attenzione costante al proprio capitale umano in particolare in tema di diritto del lavoro.

“Siamo davvero molto orgogliosi di questo risultato - ha dichiarato Marco Vittorelli, Presidente di Openjobmetis. Passare da Low a Negligible Risk è come ottenere la promozione in serie A! Ora possiamo e vogliamo guardare al futuro con obiettivi di sostenibilità sempre più ambiziosi e lungimiranti. Il risultato raggiunto è frutto del lavoro e dell’impegno di ogni singolo dipendente del nostro Gruppo e di un percorso che abbiamo intrapreso nella convinzione che la responsabilità sociale, la sostenibilità, l’inclusività, la tutela del capitale umano siano davvero elementi essenziali del nostro modello di business.”

Nel corso del 2022 Openjobmetis, infatti, ha ulteriormente implementato il processo di integrazione delle tematiche ESG nella strategia aziendale articolandole su alcuni pilastri-obiettivo: favorire l’occupazione e rappresentare un eccellente luogo di lavoro per i dipendenti; integrare i valori della sostenibilità nel modello di business e nell’operato quotidiano; tutelare e ridurre al minimo gli impatti ambientali.

A testimonianza di questo impegno, Openjobmetis ha aderito anche al Global Compact, ovvero l’iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa più ampia al mondo che nasce dalla volontà di promuovere un’economia globale sostenibile contraddistinta da sviluppo e divulgazione.

Uno dei cardini della condivisione dei temi ESG per tutte le componenti della Società è la formazione continua: nella vision di Openjobmetis, rappresenta un elemento fondamentale della crescita del capitale umano e quindi del Gruppo. Nel corso del 2022 sono state erogate per il personale diretto 21.232 ore di formazione, oltre il doppio rispetto al 2021 (9.616 ore) e quasi 5 volte quelle erogate nel 2020 (4.541 ore) e complessivamente più di 140mila ore di formazione tra personale di struttura e somministrato.

Il pilastro dell’inclusione ha visto inoltre la società attiva sia nell’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili (per il quale la controllata Seltis Hub ha ricevuto anche riconoscimenti internazionali), sia per progetti di formazione e placement di rifugiati, richiedenti asilo politico e beneficiari di protezione attraverso programmi di tirocinio e di formazione, attività per la quale Openjobmetis ha ricevuto altresì un riconoscimento dall’UNHCR.

Inoltre, anche nel 2023 Openjobmetis è stata inclusa nella lista dei “Leader della sostenibilità”, un’iniziativa lanciata dal Sole 24 Ore in collaborazione con la società di analisi internazionale Statista. Tale elenco include le 200 aziende italiane con maggiore attenzione alle tematiche ESG e che vantano una rendicontazione di sostenibilità il più trasparente possibile e ha ottenuto la medaglia d’argento dall’agenzia EcoVadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità, che classifica le organizzazioni sulla base di 21 criteri in quattro ambiti: Ambiente, Diritti Umani e Lavoro, Etica e Approvvigionamento Sostenibile.