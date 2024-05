OpenJobMetis, primo trimestre 2024: ricavi a 200,3 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro e unica quotata sull’Euronext Milan- segmento STAR - gestito da Borsa Italiana, ha approvato l’Informazione Finanziaria Periodica Aggiuntiva al 31 marzo 2024.

I ricavi nei primi tre mesi del 2024 si attestano a € 200,3 milioni, rispetto a € 183,0 milioni del medesimo periodo dell’anno precedente. Al netto dell’operazione “Just on Business”, che ha apportato maggiori ricavi per Euro 27.107 migliaia, i volumi della somministrazione risultano in linea con l’andamento del mercato.

Si evidenzia che la controllata Family Care S.r.l. – Agenzia per il Lavoro specializzata nel recruitment e placement di personale per l’assistenza domiciliare e ospedaliera per anziani e disabili - ha registrato un incremento del fatturato pari all’11%.

L’EBITDA si attesta a €7,1 milioni, rispetto a €6,0 milioni nel primo trimestre 2023. L’EBIT si attesta a €4,7 milioni, rispetto a €3,8 milioni del primo trimestre 2023. L’Utile netto di periodo si attesta a €2,7 milioni, rispetto a €2,3 milioni del primo trimestre 2023.

Rasizza: "Miglior risultato conseguito sino ad oggi nei primi tre mesi dell'anno"

L’Amministratore Delegato Rosario Rasizza ha commentato: “Dopo solo un trimestre, Just On Business è pienamente integrata nell’operatività del Gruppo. Grazie al suo contributo, abbiamo raggiunto al 31 marzo 2024 ricavi pari a Euro 200,3 milioni. L’incidenza del margine di contribuzione sui ricavi pari al 13,4% rappresenta il migliorrisultato conseguito fino ad oggi nei primi tre mesi dell’anno. Sono onorato di essere stato confermato come Amministratore Delegato di Openjobmetis in questa fase di grandi cambiamenti derivanti dall’OPA del Gruppo Crit su di noi. Sono entusiasta di continuare a guidare l'azienda verso nuovi successi, lavorando con tutto il Team per affrontare le sfide future e per cogliere le opportunità che si presenteranno nel nostro settore. Guardo con fiducia al futuro e sono determinato a portare Openjobmetis a nuovi traguardi di crescita e prosperità. Grazie per la fiducia accordatami”.