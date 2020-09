Opera Italiana is in the Air: il gala lirico internazionale sbarca a Milano

Opera Italiana is in the Air, reduce dai successi di New York, Miami e un primo passaggio napoletano lo scorso ottobre con il Teatro di San Carlo, approda ora, in collaborazione con il Teatro Municipale di Piacenza, a Milano, città che con il suo Teatro alla Scala da oltre due secoli è il simbolo dell’opera lirica nel mondo.

Il grande baritono Leo Neucci sarà la star della serata e canterà arie e duet dalla trilogia verdiana (Rigoleto, Il Trovatore, La Traviata) assieme al soprano Arianna Giufrida, allieva dell’Accademia Teatro alla Scala, a Federica Guida e Maria Mudryak, che nonostante la giovane età stanno intraprendendo un’importante carriera internazionale.

Il Programma

Opera Italiana is in the Air nasce da un’idea di Alvise Casellat, musicista e manager culturale da sempre, a New York dove per la prima volta nel 2017 a Central Park, davanti a migliaia di persone, ha organizzato, da artista- manager, un gala lirico gratuito, giovane e informale, per raccontare al mondo la forza emotiva dell’opera italiana, la modernità del suo linguaggio senza tempo e la necessità di avvicinarsi ad essa senza preconcetti e timori.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno del Comune di Milano con la partnership di Intesa San Paolo, Bel S.P.A., Fondazione Bracco e Dompé Farmaceutci s.p.a., che premiano lo spirito imprenditoriale nella divulgazione culturale del Maestro Casellat con un sostegno degno delle migliori isttuzioni musicali europee.



Per i biglietti