Operaio incastrato in macchinario, amputato braccio

Un operaio di 39 anni è in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto incastrato in un macchinario in un'azienda di Senago. L'uomo è stato portato dai soccorritori del 118 in elicottero al Niguarda dove gli è stato amputato un braccio. Le indagini sull'accaduto sono affidate ai carabinieri di Rho.