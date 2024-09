Operazioni illegali in sale slot a Varese: denunciati 4 titolari, scoperti pagamenti fittizi per 7milioni di euro

A Varese, la Guardia di Finanza ha smascherato un’operazione illegale in quattro sale slot del Gallaratese. Gli esercenti, tutti di nazionalità straniera, offrivano ai clienti la possibilità di effettuare pagamenti fittizi per consumazioni inesistenti tramite POS, restituendo in cambio contanti, permettendo così ai giocatori di continuare a scommettere senza sosta. In un caso, questo illecito veniva addirittura pubblicizzato con un cartello all’ingresso della sala. L'indagine, condotta utilizzando strumenti tecnologici avanzati, ha svelato che queste operazioni di finanziamento illecito hanno raggiunto circa 7milioni di euro in due anni.

Slot machine attive fuori dagli orari consentiti: sospese le licenze

Oltre alle irregolarità nei pagamenti, i finanzieri hanno scoperto che le sale slot non rispettavano le limitazioni orarie imposte dai sindaci, violando le fasce protette destinate a contrastare la ludopatia. Di conseguenza, i titolari sono stati denunciati per esercizio abusivo di servizi di pagamento alla Procura di Busto Arsizio e segnalati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la revoca delle licenze.