Ordine Commercialisti Milano, Ginevra (Aidc) guida la lista Innovare Insieme

Ordine dei Commercialisti Milano, Ginevra (Aidc) guida la lista Innovare Insieme

Il prossimo 21 e 22 febbraio si terranno le elezioni per il rinnovo dei Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Milano, cui parteciperà la lista 2 Innovare Insieme, guidata dal Presidente di AIDC Milano, Edoardo Ginevra.

I componenti della lista Innovare Insieme

A supportare la candidatura di Edoardo Ginevra alla presidenza dell’Ordine di Milano è una lista composta da Michaela Marcarini, Massimiliano Sironi, Duilio Liburdi, Lorenzo Pavoletti, Maricla Pennesi, Daniele Bernardi, Marco Clementi, Alessandro Dragonetti, Marco Salvatore, Luigi Giovanni Saporito, Michela Zeme, Gloria Francesca Marino, Eleonora Borzani, Elisa Belloni, Marco Capra, Cristina Tracanella, Pietro Santoro, Roberto Sorci, Laura Acquadro.

Ginevra: "Per una svolta radicale nella gestione dell'Ordine"

“L’auspicio – dichiara Ginevra – è di poter guidare l’Ordine nel prossimo quadriennio, apportando una svolta radicale nella gestione, garantendo all’Ordine quei valori di collegialità, trasparenza, apertura e dialogo quanto mai necessari per consentire a noi Commercialisti di cogliere tutte le sfide del futuro, ancora di più in un contesto difficile come quello attuale, in cui molti di noi hanno sofferto, non sempre trovando nell’Ordine il sostegno dovuto. Le sfide sono molte e difficili, ma proprio perché come Commercialisti siamo capaci di gestire la complessità, siamo convinti che l’innovazione non debba essere subita ma debba costituire il volano per una effettiva e consistente ripresa della nostra professione, includendo tutti”.