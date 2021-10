Osnato (Fdi): "Elettori cdx rimasti a casa. Delusi da campagna elettorale"

“È evidente che non si può gioire e che dentro il centrodestra di Milano di deve aprire una lunga riflessione su come vengono scelti i candidati”. Così Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia e colonnello del partito di Giorgia Meloni in Lombardia parlando con Affaritaliani.it Milano dei risultati che stanno emergendo alle elezioni comunali di Milano. “I milanesi sono pragmatici – dice Osnato – e gli elettori di centrodestra non galvanizzati dalla campagna elettorale sono rimasti a casa”. Un problema di classe dirigente come dice Berlusconi? “Non si può certo dire che Forza Italia non abbia avuto un ruolo in questi anni, con il gruppo di opposizione più grande a Palazzo Marino”.