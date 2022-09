Osnato (Fdi): "Regionali? Non siamo barbari. Moratti, non escludo ma..."

Osnato (Fdi): "Regionali? Non siamo barbari invasori. Moratti, non escludo ma..."

Marco Osnato è uno dei colonnelli del Nord per Giorgia Meloni. Di destra da sempre, in Fdi prima che nascesse Fdi, è uno dei fedelissimi. Ad Affaritaliani.it Milano rassicura gli alleati: "Non siamo dei barbari, ragioneremo sulle opportunità migliori per tutti".

Onorevole Osnato, Fdi è saldamente il primo partito in Lombardia e al Nord. Inaspettato?

E' un dato sicuramente straordinario ed entusiasmante. Non ricercato però, nel senso che il nostro obiettivo non era doppiare gli alleati per sconfiggere gli avversari. Però devo dire che no, non era inaspettato e non siamo sorpresi. Abbiamo gioito per l'aver sopravanzato il Pd.

Questo voto cambierà i rapporti di forza in chiave Regione Lombardia e nei vari comuni?

E' chiaro che la politica si fa con i pesi. Ma non è che siamo dei barbari. Non siamo dei barbari. Quindi ragioneremo sulle opportunità migliori per tutti gli alleati

E in chiave Regionali? Che cosa ne pensa?

Sulla regione mi pare che il centrodestra sfondi il 50 per cento. Bene, Fdi e il centrodestra possono dare un bel contributo all'ulteriore rilancio della Lombardia.

Fontana o Moratti? Esclude Moratti candidata?

Non escludo niente perché non sono io che prendo le decisioni. La regola degli uscenti è stata infranta in Sicilia, ma questo non vuol dire che sarà infranta in Lombardia. Le migliori opportunità vanno percorse.

Milano però si conferma una città di sinistra.

Rimane una città di sinistra, con un effetto traino delle amministrative che ancora ci penalizza anche se è molto ridimensionato. Poi vorrei dire che c'è un dato che noi dobbiamo considerare. I grandi centri delle aree metropolitane anche per questioni socioeconomiche difficilmente votano il centrodestra.

Se si votasse a Milano domani il candidato sarebbe di Fdi?

Sicuramente Fdi non sceglierebbe per Milano una persona organica del partito, ma sicuramente di un'area culturale che potrebbe insidiare la supremazia della sinistra in modo assai più efficace.

Osnato, che cosa fa adesso Giorgia Meloni?

Ricomincerà a studiare, se mai ha smesso. E con la sua caparbietà e troverà la soluzione migliore per affrontare le tante emergenze. Magari ignorando anche le pressioni interne a Fdi e alla coalizione, e anche esterne da ambienti non prettamente politici.

Sarà clemente o si imporrà sugli alleati?

I ringraziamenti che ha fatto subito dopo la vittoria sono stati rivolti a Salvini e Berlusconi. E' conscia che non si vince da soli, anche se con equilibri diversi.

