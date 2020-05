Ospedale Fiera, da studio legale 50 mila euro: "Felici averlo fatto"

Il 20 marzo, in piena emergenza Covid, quando le terapie intensive della Lombardia scoppiavano e prendeva forma il progetto di un grande ospedale alla Fiera del Portello di Milano, lo studio legale Greenberg Traurig Santa Maria dono' 50mila euro proprio per la realizzazione della struttura da campo all'interno dei padiglioni. A distanza di due mesi, quell'ospedale ridenominato 'l'Astronave' ha visto transitare non piu' di una ventina di pazienti, ma lo studio legale conferma la sua fiducia nel progetto. Gli avvocati - interpellati dall'AGI - fanno sapere: "Siamo contenti di averlo fatto. E' stata una donazione per la collettivita' e ci e' stato assicurato che i fondi e le attrezzature saranno utilizzate dal Policlinico". I legali che avevano promosso una raccolta fondi tra i loro clienti al fine di raggiungere 250 mila euro non solo alla Fiera ma anche ad altri ospedali in prima linea contro l'epidemia si dicono, ad oggi, "tranquilli" e sicuri di aver ben destinato il frutto della generosita' delle persone o enti che avevano partecipato alla raccolta. Allora infatti avevano invitato "professionisti, colleghi, amici e clienti, il sistema legale e finanziario di Milano a contribuire per sostenere la realizzazione del nuovo ospedale al Portello".