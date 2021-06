Ospedali, Maran a Moratti: ristrutturare San Paolo e San Carlo

"Oggi ho scritto una lettera alla Vice Presidente di Regione Lombardia Letizia Moratti - annuncia sui social l'assessore all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran - per chiedere di sbloccare una situazione che da tempo è ferma in un limbo. La Regione aveva infatti l'obiettivo di sostituire i due ospedali con uno nuovo e baricentrico. Questa idea, oltre ad avere diverse criticità tecniche nell'individuazione di un luogo adatto con il rischio di scoprire dal servizio alcuni quartieri, è, a nostro giudizio, da archiviare, travolto dalle nuove necessità post covid che impongono, finalmente, una maggiore attenzione al territorio. Ma fino a che non viene archiviata l'idea di fare un nuovo ospedale restano bloccati anche progetti alternativi di ristrutturazione che sono invece più maturi di quello che si pensi."

"La lettera - prosegue Maran - chiede quindi un confronto tra Comune e Regione con questi obiettivi: archiviare l'idea di sostituire i due ospedali con uno nuovo; ristrutturare il San Paolo mantenendo lì il fondamentale presidio di pronto soccorso; sviluppare il progetto di ristrutturazione del San Carlo in piena sinergia con l'Università degli Studi che può recuperarne una parte a campus di medicina."

"Per noi è fondamentale sbloccare la situazione e far partire gli investimenti necessari a rilanciare queste due strutture così importanti per i cittadini dell'ovest della città e su questo siamo pronti a un rapido confronto con Regione Lombardia, conclude Maran.