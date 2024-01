Padel e chiropratica, un binomio vincente

Si stima che il 90% degli atleti professionisti a livello mondiale faccia regolarmente ricorso alla Chiropratica per migliorare la propria performance sportiva e prevenire infortuni. Tutte le squadre di football americano, ad esempio, hanno un Dottore Chiropratico nel team medico, facendo dai 16.320 ai 27.200 aggiustamenti nel corso della stagione. Anche il 72% dei golfisti e la maggior parte dei giocatori di baseball, basketball e hockey su ghiaccio fanno un utilizzo regolare della Chiropratica. E nel padel? “Anche nel padel – risponde il Dottore Chiropratico Joseph Luraschi- come nello sport in generale, se si fa prevenzione si migliorano le performance. Gli sportivi professionisti che usano il proprio corpo per lavorare sanno quanto è importante stare bene e non farsi male. Gli amatori forse ancora lo sottovalutano, ma dovrebbero farsi controllare da un Chiropratico prima, quindi facendo prevenzione”.

Nell’immaginario collettivo lo sportivo è per natura meno soggetto a subire traumi e lesioni, nulla di più sbagliato. È la prima notizia “fake” da sfatare, ogni sportivo infatti può essere predisposto a traumi per cause che possono spaziare da difetti biomeccanici a cattive abitudini alimentari, passando per allenamenti sbagliati o precedenti malattie. Il Dottore Chiropratico è specializzato non solo nel risolvere i disturbi neurofisiologici e della struttura articolare, in particolare della colonna vertebrale, ma è anche in grado di individuare e correggere eventuali difetti, in modo da prevenire i traumi, o semplicemente migliorare la performance sportiva. Come? “La performance sportiva di chi gioca a padel – spiega il Dottore Luraschi- sta innanzitutto nella condizione fisica generale di benessere a 360gradi, nella reazione, nella coordinazione occhio- mano, nella velocità di gambe e nel controllo delle braccia per leggere il movimento della pallina. Insomma il padel è un po’ come una partita a scacchi: bisogna immaginare dove andrà a rimbalzare la pallina per poi piazzarla dove si vuole. Ovviamente la performance sportiva e il gesto atletico del padel dipendono molto dagli arti superiori in particolare polso, gomito e spalle, e arti inferiori ma anche dal fiato e dalla prestazione fisica perché bisogna muoversi molto in campo. Per migliorarla sicuramente bisogna allenarsi, quando i movimenti diventano automatismi migliora l’esecuzione con un maggior controllo. La Chiropratica aiuta molto a migliorare la performance perché si basa sulla prevenzione, aiuta il sistema nervoso a funzionare meglio quindi a coordinare ed eseguire meglio un movimento”.

La chiropratica può aiutare molto a coordinare i muscoli

Quali sono le parti del corpo più a rischio per chi gioca a padel? “Le articolazioni degli arti superiori più colpite sono il gomito (20%) e la spalla (12%). Degli arti inferiori la caviglia (19%) e il ginocchio (12%). La parte della schiena interessata è la zona lombare (14%), a causa degli scatti improvvisi e delle rapide torsioni che richiede il gesto atletico. Gli infortuni sono da suddividere in due grandi macrocategorie ovvero da trauma, dovuti ad esempio da uno scontro o da colpi, e l’infortunio da stress muscolare. In questa seconda categoria vengono sollecitate allo stesso modo sia la parte superiore che inferiore del corpo. Statisticamente il 50% è legato agli arti inferiori, infortuni muscolari con strappi per una mancanza di preparazione o riscaldamento. E un altro 50% agli arti superiori dovuto a uno smash troppo forte o a problemi al polso perché la pala incide sulle vibrazioni al gomito. Nel caso di infortunio da stress muscolare la Chiropratica può aiutare molto a coordinare i muscoli perché rimuovendo le interferenze il corpo funziona meglio”.



Il Dottore Joseph Luraschi sarà presente alla seconda edizione di Padel Trend Expo (19-21 gennaio 2024 presso l’Allianz MiCO- Milano). Il 20 gennaio interverrà anche al primo convegno nazionale “La traumatologia da padel” alle 10 presso l’Inspiration Hub di Padel Trend Expo.