Pagina FB Lombardia Notizie Online ottiene la certificazione 'Bollino Blu'

Lombardia Notizie, l'agenzia di stampadella Giunta regionale, diretta da Pierfrancesco Gallizzi, fin dal primo momento dell'emergenza punto di riferimento della comunicazione istituzionale lombarda, ha ottenuto, da parte d iFecebook, il 'bollino blu' che attesta l'autenticita' dell'account e ne certifica l'unicita', la completezza e la valenza d'interesse. Dal 21 febbraio - giorno in cui in Lombardia si' e' verificato il primo caso di Coronavirus in Lombardia - a oggi, Lombardia Notizie ha pubblicato oltre 300 comunicati stampa, organizzato almeno una conferenza stampa quotidiana e aggiornato in temporeale, anche in diretta, i profili Facebook, Instagram, Twittere YouTube. Da domani Lombardia Notizie arricchira' la sua presenza sui social anche con una pagina su LinkedIn. Guardando specificatamente alla pagina Facebook 'Lombardia Notizie Online', va rilevato che dal 21 febbraio sono state piu'di 7 milioni le visualizzazioni uniche dei video, 70.000 i nuovi 'mi piace' ottenuti dalla pagina, 120.000 le nuove persone che hanno iniziato a seguire 'Lombardia Notizie Online'.