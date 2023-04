Palazzo Marino, Comune cerca sponsor per la riqualificazione

Palazzo Marino cerca sponsor. La ‘casa dei milanesi’, cuore civico della città, sede dei principali organi amministrativi – il sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale –, teatro di importanti momenti pubblici, luogo di accoglienza per grandi ospiti nazionali e internazionali, si apre al sostegno di soggetti pubblici e privati. L'amministrazione fa sapere che è stato appena pubblicato, sul sito del Comune, il bando per trovare sponsor tecnici disposti a sostenere e realizzare interventi di conservazione, restauro e valorizzazione di Palazzo Marino.

Pubblicato il bando

L’avviso resterà aperto quattro anni e sarà corredato di schede tecniche di progetto per cui sarà possibile fare una proposta provando a diventare sponsor singolarmente o insieme ad altri, anche per interventi pluriennali. La prima scheda, aperta alla raccolta delle proposte fino al 25 maggio, è già disponibile online e riguarda il rinnovamento dell’impianto tecnologico audio e video di Sala Alessi, spesso destinata ad ospitare grandi eventi pubblici e momenti aperti alla cittadinanza. Ma si potrà partecipare anche con progetti per il miglioramento della sostenibilità energetica del Palazzo, nel rispetto della sua storicità; o ancora per contribuire alla manutenzione dei molti elementi antichi e di valore presenti nelle sale, tra cui allestimenti e arredi i cui più recenti restauri risalgono ai primi anni del 2000; oppure per realizzare contenuti storico-artistici digitali fruibili da visitatrici e visitatori durante iniziative culturali aperte al pubblico, in particolare nei giorni festivi. In questi ultimi anni - sottolinea il Comunue - si è rafforzata la vocazione turistica di Palazzo Marino e sempre più visitatori e visitatrici lo inseriscono negli itinerari dei siti da scoprire.

Nei primi tre mesi di quest’anno, gli incaricati del Comune di Milano hanno accompagnato 64 visite durante i giorni feriali, di fatto una al giorno, per un totale di circa 1.200 visitatori e visitatrici (in aumento rispetto al 2022, quando erano stati poco più di mille). Nelle sole giornate del FAI, sabato 25 e domenica 26 marzo, Palazzo Marino è stato visitato da oltre 3.650 persone.