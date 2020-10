Palchettisti del Teatro di Como: otto artisti in mostra

La Società dei Palchettisti del Teatro Sociale di Como, nell'ambito di un progetto di valorizzazione delle collezioni private comasche, promuove dal 16 ottobre al 20 novembre nel ridotto del teatro la mostra "Collezioni private nelle Sale del Ridotto del Teatro Sociale - Pittura contemporanea da Europa, Africa, Asia e America". La mostra è ad ingresso gratuito. Sarà aperta dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 17. La mostra espone opere della collezione privata di Emilio Bordoli, otto artisti contemporanei di fama internazionale, si confrontano in un inedito accostamento di stili e risultati.

Commenta Claudio Bocchietti, presidente della Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como: "Dopo le mostre del Maestro Giuliano Collina, di Margot Errante e di Gio Ponti, la Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como è lieta di accogliere parte della Collezione di Emilio Bordoli, Palchettista e amico del Teatro da tempo immemore. L’amore per l’arte trasmessogli dal padre Giorgio e la grande passione per il nostro "Sociale" hanno dato origine all’idea di offrire in visione presso le Sale del Ridotto alcune tele della sua vasta Collezione di arte contemporanea. Dalle opere in mostra scaturisce chiaramente il desiderio, la curiosità ma direi anche il senso di responsabilità di conoscere il mondo, certo neisuoi aspetti più sublimi della bellezza pura, ma forse anche e soprattutto in quelli angosciosi della incomunicabilità, della dittatura, dell’oppressione psicologica o politica che sia. D’altra parte, come sostiene Bordoli, “arte contemporanea” è tutta l’arte, in quanto rappresenta per definizione il tempo in cui l’artista vive, opera e trasmette. Le nostre Sale del Ridotto diventano così una vivace sintesi dell’arte contemporanea e della nostra epoca dove l'arte figurativa nelle sue innumerevoli forme - dalla grande opera del protagonista della Transavanguardia Sandro Chia alle figure sinuose e solitarie dell'iperrealista Terry Rodgers - si fondono con il tribale e i primi esempi della street art. Non deve stupire che le Sale del Ridotto ospitino una collezione d'arte così versatile e attuale: la Società Palchettisti è stata fondata nel 1764 proprio al fine di sostenere e divulgare una cultura aperta e curiosa e, non a caso, ospitò a metà Ottocento proprio al Ridotto la prima mostra di pittura in Città. Come è accaduto per le altre esposizioni, siamo molto grati a Massimiliano Mondelli, Consigliere delegato alle Sale del Ridotto, il quale con la propria intelligente opera contribuisce a rendere possibile che il lavoro della Società Palchettisti continui a sostenere ogni espressione dell'arte così come voluto più di 250 anni fa".