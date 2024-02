Palestina, in mille sotto la sede Rai di Milano

Senza incidenti il presidio pro Palestina organizzato in serata davanti alla sede Rai di Milano in Corso Sempione. Al presidio hanno preso parte i Giovani Palestinesi e molti gruppi antagonisti, oltre ad appartenenti a Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. Complessivamente, si sono radunate davanti alla RAI circa un migliaio di persone. I manifestanti hanno più volte intonato cori contro la televisione di stato e Israele, e hanno esposto cartelli come "la Rai è complice del genocidio", "Censura Rai vergogna di stato" e "Non ci censureRai".

La manifestazione nasce sulla scia delle polemiche scaturite dopo il comunicato stampa letto da Mara Venier domenica scorsa a "Domenica In", in risposta alle parole degli artisti che si sono espressi contro l'assedio dell'esercito israeliano in Palestina.