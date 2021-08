Pantigliate: sequestrato e picchiato per debiti di droga, 2 arresti

I carabinieri di Pioltello (Milano) hanno proceduto nel pomeriggio al fermo di un 35enne di origine romena e di un 32enne italiano, entrambi pluripregiudicati e residenti a Pantigliate, ritenuti responsabili di sequestro di persona a scopo di estorsione nei confronti di un 33enne di origine marocchina, non in regola sul territorio nazionale e pregiudicato per stupefacenti. Nella serata di ieri, a seguito di richiesta pervenuta al 112, la vittima è stata rintracciata in stato confusionale con "evidenti segni di legature a polsi e caviglie" e ha denunciato che a seguito di un ammanco di cocaina, per un valore di 25mila euro, due suoi connazionali e tre italiani con i quali gestiva un'attività di spaccio nelle campagne di Pantigliate lo hanno sequestrato e tenuto richiuso per tre giorni all'interno di una cascina della zona, con mani e piedi legati da fascette per elettricisti.

Durante questo periodo è stato picchiato e minacciato con un fucile e una roncola dai due fermati che pretendevano la restituzione del denaro. Per le ferite riportate il 33enne è medicato al Policlinico di Milano dove è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Insieme a personale della Compagnia di San Donato Milanese, i militari hanno individuato la cascina dove stati rinvenuti e sequestrati un fucile calibro 22 con matricola ma non censito, una roncola, una modica quantità di stupefacente, un bilancino di precisione e 875 euro. Presenti "evidenti tracce ematiche" e fascette da elettricista. Sono tuttora in corso gli accertamenti per identificare gli altri soggetti coinvolti, mentre per i due fermati si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.