Parcheggi smart a Milano: alert posti liberi (ma anche ogni sosta vietata)

Parcheggi smart a Milano: alert di tutti i posti liberi (ma anche di ogni sosta vietata)

Parcheggi a Milano: importanti novità sono state annunciate oggi da Arrigo Giana, direttore generale di Atm, nel corso della commissione consiliare Partecipate di Palazzo Marino.

Il Comune di Milano è pronto ad attivare tra fine 2022 ed inizio 2023 un sistema di "smart parking", con sensori e telecamere che monitoreranno e forniranno informazioni in tempo reale sui parcheggi in città.

Smart parking Milano: una buona notizia ed un campanello d'allarme

Un'ottima notizia da un lato per gli automobilisti, ma anche un campanello d'allarme. Ecco perchè: lo smart parking sarà infatti in grado di dare aggiornamenti sulla disponibilità di parcheggi in un dato luogo, semplificando la ricerca di un posto auto.

Smart Parking, Giana: "Disincentivo all'irregolarità"

Ma tale strumento tecnologico servirà anche alla Polizia locale per individuare altrettanto a colpo sicuro eventuali irregolarità di sosta. Lo strumento che sarà scelto infatti sarà collegato ai dispositivi di pagamento digitali. Sarà così possibile "riconoscere immediatamente dove un'auto in sosta è irregolare", ha spiegato Giana, perché ad esempio non è stato attivato un pagamento digitale oppure è scaduto rispetto al tempo pagato.

Giana aggiunge: "La logica di digitalizzazione non mira tanto a sanzionare quanto a regolare il sistema, quindi a creare un disincentivo all’irregolarità, perché la regolamentazione della sosta rappresenta uno dei pilastri principali di gestione del territorio urbano e della mobilità urbana".