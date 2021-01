Parco Ticinello, Maran: "Progetto non definito, stiamo raccogliendo pareri"

"Il progetto del Parco Agricolo Ticinello non è finito: stiamo raccogliendo i pareri e le cose possono essere cambiate e modificate come è fisiologico nel procedimento". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran, intervenendo questo pomeriggio nel corso della commissione consiliare online sulla valutazione del progetto comunale sul Parco Agricolo Ticinello contestato dai rappresentanti del Comitato Difesa Ambiente di Zona 5 e altre realtà ambientaliste - che hanno già raccolto oltre 3.500 firme - per il rischio che oltre 150 alberi vengano abbattuti. "E' in fase di progettazione ed è stato presentato la settimana scorsa in Municipio 5, raccogliendo un sostanziale giudizio favorevole con punti di miglioria. E' stato anche sottoposto alla valutazione del Parco Agricolo Sud da cui ha avuto un giudizio positivo", ha proseguito Maran.

Per quanto riguarda l'abbattimento degli alberi - riporta l'agenzia MiaNews - secondo uno dei progettisti intervenuto in commissione si tratterebbero "di specie alloctone e andremmo a togliere il 6 per cento della vegetazione per mantenere pulito l'alveo del Ticinello e dare maggiore spazio ad altre piante autoctone, più adatte al contesto ambientale. Le modalità di intervento sono inoltre da rivedere in corso d'opera. Ad esempio nel primo lotto abbiamo previsto 70 abbattimenti e al momento, a conclusione dei lavori, ne abbiamo effettuati solo sei".