"Passato in-giudicato", il nuovo libro di Gabriele Cantella

"Passato in-giudicato" è il nuovo libro di Gabriele Cantella, giornalista sportivo appassionato di cronaca nera. Pubblicato da Robin Edizioni, il libro narra la storia di un investigatore privato, tormentato e solitario.

La sinossi di "Passato in-giudicato"

Sullo sfondo, una città nella quale è profondamenteradicato, ma nella quale si sente straniero. Un’indagine su una strana morte, quella del giudicePerna, deceduto per cause naturali, o forse assassinato. Da chi? Gli indizi sembrano convergere inun’unica direzione, ma qualcosa non torna. Per giungere alla verità, Giovanni Alma dovrà mettere anudo la vita del giudice, sollevando il velo dell’apparenza, rovistando nelle profondità più nascoste.Inseguendo il colpevole, affronterà la prova più dura: guardare dentro di sé alla ricerca di un sensoche crede ormai perduto per sempre. Prigioniero di un ricordo sospeso nel tempo, Giovanni Almarimane confinato in un limbo dal quale non sa, o forse non vuole, più uscire.

L’Autore

Gabriele Cantella è giornalista sportivo appassionato di cronaca nera. È nato a Catania, ma vive elavora a Milano. L’amore per la scrittura nasce in tenera età, più un’urgenza che un passatempo.Grazie ad essa, crea un ponte ideale ed emotivo con la Sicilia: attraverso i suoi personaggi e le lorostorie continua a vivere le atmosfere e i colori di Gela anche da lontano.