Pattinaggio, Palermo (Fiera Milano): "Data disponibilità per Rho Fiera"

Le infrastrutture legate alle Olimpiadi invernali tornano a far discutere la politica, specie la collocazione di quella che sarà la pista di pattinaggio olimpico di velocità: Milano o Torino? Una disponibilità per mantenere il pattinaggio a Milano arriva anche dall'amministratore delegato di Fiera Milano, Luca Palermo.

Pattinaggio olimpico, Palermo: "Pronti a fare la nostra parte"

La pista di pattinaggio veloce delle Olimpiadi invernali 2026 nella Fiera Milano Rho è un'opzione oppure no? "Abbiamo dato la nostra disponibilità - ha fatto sapere Luca Palermo a margine della presentazione della nuova edizione del Salone del Mobile - e siamo pronti a fare la nostra parte se ci verrà richiesto in modo che il Comitato olimpico, la Fondazione Milano Cortina e la Fondazione Fiera Milano abbiano la possibilità di fare qualche cosa che sia utile, che funzioni molto bene per il periodo olimpico ma che poi, dopo, possa essere qualcosa che verrà utilizzato. Tutti i lavori di ammodernamento che saranno fatti saranno poi utili per fare sempre meglio il nostro lavoro, che è fare fiere, non pattinaggio”.