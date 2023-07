Pavia, ferisce la fidanzata con un coltello: fermato per tentato omicidio

Arrestato per tentato omicidio in seguito all'aggressione della fidanzata alle ore 03.18 del 21 luglio. Sul posto sono intervenuti due equipaggi della Polizia di Stato in via Breventano. All'uomo è stata applicata la custodia cautelare in carcere.

La polizia ha trovato e sequestrato un coltello dalla lunghezza di 19 centimetri

Un coinquilino della vittima ha raccontato agli agenti, una volta giunti sul posto, che l'aggressore si era allontanato pochi attimi prima a seguito del suo intervento, e lo ha descritto con precisione. Dopo che la descrizione è stata diramata via radio, il secondo equipaggio di volante della Questura ha intercettato il soggetto e lo ha fermato sotto l'abitazione della vittima, in via Breventano. Nel frattempo, il primo equipaggio, insieme al personale del 118 ha soccorso la vittima all'interno dell'abitazione per gravi ferite da arma da taglio al corpo e alla testa. La polizia ha trovato e sequestrato un coltello dalla lunghezza di 19 centimetri. La donna ferita è stata trasportata all'ospedale locale in codice rosso.