Pavia, panico sull’autobus: 30enne sparge benzina e tenta di darsi fuoco



E' salito su un autobus della linea Stradella-Voghera a Casteggio (Pavia), in Oltrepo' Pavese, ha afferrato una tanica che aveva portato con se' e si e' cosparso il corpo di benzina; poi ha impugnato un accendino minacciando di darsi fuoco. Protagonista del fatto, che fortunatamente si e' concluso senza gravi conseguenze, un cittadino magrebino di 30 anni residente nel comune oltrepadano. Il conducente dell'autobus e' riuscito ad evacuare il mezzo facendo scendere gli altri passeggeri e allontanandosi a sua volta. A quel punto il 30enne nordafricano ha pensato bene di fuggire.



I carabinieri hanno appurato che il giorno prima c'era stato un alterco tra l'autista e l'uomo, per il mancato pagamento di un biglietto. Il 30enne e' stato poi rintracciato dai militari e denunciato per i reati di minaccia aggravata, interruzione di pubblico servizio e tentate lesioni personali aggravate. Il conducente dell'autobus e due passeggeri sono stati curati al pronto soccorso dell'ospedale di Voghera (PAVIA) per lo stato di shock provocato dall'episodio.