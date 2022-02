Pavia: rissa con una spranga, poi spari contro un 19enne

Violenza a Pavia nella notte di sabato: nelle vicinanze del Ponte Coperto un 19enne albanese è stato raggiunto alla gamba da un colpo d'arma da fuoco. Prima dello sparo, anche una rissa: la Polizia ha sequestrato una spranga usata nella colluttazione. Il 19enne è stato portato al Policlinico San Matteo di Pavia e non è in pericolo di vita.

Violenze a Pavia, il sindaco Fracassi: "Inaccettabile, pretendo più attenzione"

Non solo a Milano dunque sale l'allerta per gli episodi di violenza. Così il sindaco di Pavia Mario Fabrizio Fracassi: "Quello che è successo in Strada Nuova è semplicemente inaccettabile. Si tratta di episodi che possono succedere in qualsiasi città del mondo, ma questo non significa che debbano essere sottovalutati. Io, comunque, non ho alcuna intenzione di farlo. Si deve agire subito per far capire alle teste calde che qui non è aria per loro. Anche alla luce di quanto è accaduto, pretendo più attenzione per Pavia, a livello nazionale. Servono più uomini e più mezzi delle forze dell'ordine. Domani, in Prefettura, nell'ambito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica chiederò proprio questo. E chiederò che lo si faccia presente al ministro Lamorgese".