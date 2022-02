Pavia, sparatoria in centro: resa dei conti tra albanesi

Sparatoria a Pavia, ferito ragazzo 19enne

Secondo quanto ripotato dall'ANSA, sarebbe gia' stato identificato dalla polizia l'uomo che la sera di sabato 19 febbraio ha sparato tre colpi di pistola, nel centro di Pavia, contro un ragazzo albanese di 19 anni. Il giovane e' stato raggiunto dai proiettili a una mano, a un ginocchio e alla schiena. Trasportato d'urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, e' stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che fortunatamente ha avuto buon esito: ora e' ricoverato in Rianimazione, ma la sua vita non e' piu' in pericolo. Grazie alle testimonianze raccolte ed al lavoro investigativo svolto, la polizia sarebbe ora sulle tracce dell'autore degli spari.

Sparatoria a Pavia, la dinamica

E' stata chiarita anche la dinamica dell'episodio. Non si e' trattato di una rissa degenerata, come era sembrato subito dopo il fatto. Si e' infatti saputo - spiega l'ANSA - che un gruppo di albanesi aveva dato appuntamento ad un proprio connazionale, con il quale doveva esserci un chiarimento. Nel corso di questo faccia a faccia, e' spuntata la pistola dalla quale sono partiti i tre colpi. Chi ha sparato e' poi riuscito a fuggire per le vie del centro che a quell'ora, le 21.30 di sabato, era affollatissimo. Come sottolineato dal prefetto l'episodio non è riconducibile alla 'malamovida', ma ha una natura criminale.