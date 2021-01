Pd: "Dati Covid, ancora caos: numeri sestuplicati in 24 ore"

"Ci risiamo. Il cruscotto di sorveglianza regionale che monitora l’andamento della pandemia Covid nei singoli comuni è di nuovo in tilt. Stamattina alcuni sindaci, fra cui quello di Cornaredo e di Cesano Boscone, si sono trovati di fronte a numeri sestuplicati in 24 ore. Dopo alcuni di giorni in cui il dato sulle persone positive sembrava essersi assestato, adesso si è tornati alla situazione iniziale con numeri non realistici rispetto alla situazione del territorio. Gravissimo che questo accada mentre il presidente Fontana e la sua giunta hanno ingaggiato una battaglia politica con l'Istituto Superiore di Sanità, pur di non ammettere di aver commesso un errore. Tutto questo è inammissibile, Regione fornisca dati certi e trasparenti. La Lombardia non può continuare ad essere umiliata da chi non sa nemmeno far di conto". Così in una nota la segretaria del PD Milano Silvia Roggiani.