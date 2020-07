Pd, delusione Quartapelle: Commissione Esteri della Camera a Fassino

Delusione per la deputata milanese del Pd Lia Quartapelle: la presidenza della commissione Esteri della Camera è andata a Piero Fassino, facendo tramontare una candidatura che sembrava naturale dato il curriculum della 38enne, esperta di politica internazionale e già capogruppo Pd in commissione Esteri. Scelta che, a quanto pare, non è stata digerita bene dai dem milanesi, che vedono ancora una volta penalizzati i propri esponenti. Sono stati quattordici i numeri uno delle commissioni nominati ieri a Roma, e nessuno è espressione del territorio milanese.