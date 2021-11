Pd-Fi, alleanza inedita sulla Città Metropolitana? 4 Inside di Affari

Attenzione attenzione! Che cosa sta succedendo in città metropolitana? Rumors raccontano di un grande attivismo di Forza Italia. La città metropolitana, dopo la sciagurata riforma Delrio, è un ente amministrativo di secondo livello (ovvero: viene eletta dai consiglieri comunali), e dunque non interpella i cittadini per comporre il consiglio provinciale, ma gli eletti. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano si starebbe profilando una inedita alleanza Pd-Forza Italia, che esprime molti amministratori locali. Una scelta che porterebbe inevitabilmente tensioni nell'alleanza di centrodestra.

A proposito di tensioni. In Regione Lombardia fervono i conciliaboli e c'è chi continua ad evocare rimpasti di giunta dopo i risultati delle ultime amministrative. Tuttavia a frenare tutte le voci c'è un Attilio Fontana che non ha proprio nessuna voglia di aprire il vaso di Pandora nell'ultimo anno e mezzo di mandato.

In Comune si va verso una nuova articolazione degli articoli 90, ovvero gli addetti stampa degli assessori. Archiviata l'idea (se mai c'è stata) dell'ufficio stampa centralizzato adesso si aprono le sostituzioni. In molti se ne sono andati (per esempio Fabrizio Vangelista e Gaia Cusumano), e dunque c'è spazio per i nuovi innesti.

Attenzione ai naviganti. Quale grandissima e gloriosa società di Milano, con interessi nel mondo dell'energia, si trova assai a malpartito, al punto di pensare all'accesso a misure estreme rispetto ai creditori?

fabio.massa@affaritaliani.it