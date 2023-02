Pd, Fontana: "Mi dispiace per Bonaccini"

"Mi spiace perché conosco molto ben il presidente Bonaccini e la ritengo una persona di grandissimo valore". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione della Pediatria Infettivologica e Procreazione Medicalmente Assistita dell'Ospedale Sacco di MILANO, commentando l'esito delle primarie del Pd. Alla domanda se Bonaccini sia stato penalizzato dalle sue posizioni sull'autonomia, il presidente ha risposto: "Non lo so". E ha aggiunto: "comunque, non ha ottenuto il risultato che auspicava".