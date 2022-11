Pd milanese ad Affari: "La Moratti? Mai con noi. Candidatura alternativa"

Non esiste, il problema Moratti. Ma esiste eccome il problema della candidatura e del modo in cui si arriva a selezionarla. Lato Partito Democratico due delle anime più rappresentative del partito milanese sono molto chiare. Pierfrancesco Majorino, da sempre sul lato più progressista, con Affari è lapidario: "Il problema non si pone perché l'orientamento largamente maggioritario nei Dem è di non sostenere la Moratti. E di trovare un nostro candidato nel caso anche con Primarie. Ma se qualcuno si immaginasse e per caso riuscisse a candidare Moratti con il Pd io sarei ovviamente per fare un'altra candidatura. Ma sono molto confidente e sicuro che non arriveremo mai a questo. Il problema, semplicemente, non si pone". Pietro Bussolati, uno dei leader dell'area più riformista, invece, sempre ad Affari attacca il gruppo dirigente del Pd: "Si è perso molto tempo, troppo tempo. Noi dobbiamo fare primarie aperte e dare la parola agli elettori. Solo così possiamo trovare un candidato e una opzione alternativa a Letizia Moratti".

