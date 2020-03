PD: No a pazienti Covid19 nelle RSA, Regione Lombardia tuteli gli anziani

"Mentre Città Metropolitana consegna 10mila mascherine alle residenze sanitarie per anziani, Regione Lombardia prosegue con la scellerata decisione di mettere pazienti sub-acuti e post ricovero per Covid-19 all'interno di queste strutture. Ringraziamo l'Associazione cinese di RUIAN, che ha donato queste mascherine a Milano Metropolitana, e la vicesindaca Arianna Censi per aver pensato e organizzato la distribuzione. Solo ieri abbiamo saputo della morte di 44 persone nella RSA di Mombretto di Mediglia, un numero spaventoso, di fronte al quale Regione Lombardia non può rimanere indifferente. Queste strutture sono fortemente a rischio, lo sono gli ospiti, persone anziane e già ammalate, e gli operatori che vi prestano servizio, ancora troppo spesso privi di dispositivi di sicurezza adeguati. Come Partito Democratico da giorni chiediamo che gli ammalati non gravi di coronavirus non vengano portati in queste strutture. E anche oggi rinnoviamo l'appello, affinché il Presidente Fontana ci ascolti, su questo come sulla richiesta di fare tamponi a chi vi lavora e a tutto il personale medico e sanitario", così in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani.