Peculato, prosciolta anche in Appello l'ex dirigente di Polizia Falcicchia

L'ex dirigente Upg Maria Josè Falcicchia è stata prosciolta anche dalla Corte d'Appello di Milano "perchè il fatto non sussiste": era imputata per un presunto peculato di 4mila euro. Già a maggio 2022 il gup aveva rigettato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della ex dirigente dell'Upg, ossia della sezione Volanti della Questura di Milano, martedì 21 marzo la conferma da parte dei giudici della seconda penale d'appello (presidente del collegio Boselli).

"Finalmente una parola fine ad una vicenda che non avrebbe dovuto mai finire in tribunale - ha spiegato il legale di Falcicchia, l'avvocato Domenico Aiello -. La Corte d'appello ha confermato il non luogo a procedere e riabilitato la reputazione di una Dirigente integerrima della polizia di Stato. Ben sei diversi magistrati hanno oggi confermato la inesistenza di ogni rilevo penale nella condotta contestata alla Dirigente. Non comprendo - ha aggiunto - e dopo anni di professione continuo a sorprendermi, come mai in un contesto di delinquenza e illegalità diffusa, ci sia stata tanta perseveranza e impiego di risorse della Procura generale nel perseguire una ipotesi così fantasiosa, illogica e infamante. Purtroppo come sempre accade - ha concluso il legale - anche in questo caso l'accusa ostinata, ingiusta e infondata ha prodotto danni irreversibili".

L'indagine sulle dondazioni a favore della questura milanese

Falcicchia era stata indagata nell'ambito di una indagine più ampia nella quale erano state contestate presunte irregolarità nella gestione, tra il 2014 e il 2017, di oltre 40 mila euro provenienti da donazioni in favore della Questura milanese. Un caso per cui in gran parte, però, c'è stata archiviazione, mentre per l'ultimo filone è arrivato il proscioglimento

La nota dell'associazione dei funzionari di Polizia: "Il proscioglimento ci restituisce serenità e soddisfazione"

"La notizia del proscioglimento da ogni accusa relativa ad una ipotesi di peculato nei confronti della collega Maria Josè Falcicchia, ci restituisce serenità e soddisfazione per l'accertamento della verità. Resta, come per altri analoghi casi, il dispiacere per i lunghi anni di sofferenza passati dalla dirigente". Così il segretario dell'associazione nazionale dei funzionari di polizia Enzo Marco Letizia. "È giusto ricordare - spiega Letizia - come per un dirigente della polizia di Stato la pendenza di un processo penale porti a limitazioni nel progresso di carriera e, quasi sempre, a dolorosi trasferimenti in altri uffici. Lo ricordiamo perché se è giusto e necessario che la legge ed i processi facciano il loro corso, crediamo altrettanto necessario che la presunzione di innocenza valga, sempre ed in ogni campo, anche per noi dirigenti di polizia".