Peluffo (Pd): "Pd primo partito nei comuni sopra i 15 mila abitanti"

Si è conclusa la prima tornata di elezioni amministrative in Lombardia e il PD vede anche alcuni segnali positivi. Primo tra tutti è che il Pd si conferma primo partito in Lombardia nei comuni sopra i 15mila abitanti.

Vinicio Peluffo (Pd): "Orgogliosi della fiducia dei cittadini"

Il segretario del Pd in Lombardia ha voluto commentare il primo turno delle elezioni amministrative. "Siamo orgogliosi di questa rinnovata fiducia che gli elettori hanno voluto dimostrarci. Da qui ripartiamo per vincere il secondo turno - ha affermato il Segretario PD Lombardo - dopo le splendide vittorie al primo turno di Brescia e di Seregno ora guardiamo con fiducia ai ballottaggi di Arese, Gorgonzola e Nova milanese, tre comuni bene amministrati dal centrosinistra, e di Cologno, comune dove finalmente si puo' voltare pagina dopo la pessima prova dell'amministrazione di centrodestra. In queste quattro realtà, infatti, i nostri candidati si presentano al turno di ballottaggio nettamente avanti. Sono convinto che lo straordinario lavoro fatto a livello locale incontrerà anche questa volta il favore degli elettori".