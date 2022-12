Peluffo, prima fase Covid: "Auspico indagine "vera" in Parlamento"

"Che la verità sulla prima fase del Covid non sia ancora stata scritta è più che una suggestione. Speriamo che il Parlamento, nei prossimi mesi, possa istituire una sua Commissione e fare finalmente chiarezza. Anche sulle responsabilità di Fontana e della sua Giunta". Lo afferma il segretario lombardo Vinicio Peluffo, che interviene sulla polemica relativa alla mail desecretata da 'Domani' e risalente al febbraio 2020, in cui Fontana chiederebbe di risparmiare dalla zona rossa l'area bergamasca tra Nembro e Alzano.

Peluffo: "Nessuno di noi dimentica l'ostracismo e i tentativi di sabotaggio"

"Nessuno di noi dimentica l'ostracismo e i tentativi di sabotaggio, soprattutto da parte della Lega, alla nascita della Commissione d'Inchiesta Covid19 in Lombardia. La mancanza di dati, di report e l'impossibilità di alcune audizioni hanno poi, progressivamente, svuotato la Commissione, fino a certificarne l'irrilevanza- sottolinea Peluffo- certo non per colpa del PD e delle opposizioni che hanno presentato innumerevoli richieste di accesso agli atti".