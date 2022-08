Pensionata morta in casa a Varese: ipotesi omicidio

I carabinieri del Ris di Parma stanno facendo dei rilievi nell'appartamento dove viveva Carmela Fabozzi, la vedova pensionata uccisa il 22 luglio a Malnate, in provincia di Varese. A trovarla senza vita era stato il figlio di 49 anni che aveva chiamato i soccorsi. L'ipotesi investigativae e' che si sia trattato di un omicidio visti anche gli esiti dell'autopsia da cui risultano due traumi cranici profondi causati da un corpo contundente non trovato. La casa era in ordine e non sono stati portati via oggetti preziosi. I Ris stanno svolgendo accertamenti tecnici irripetibili sui campioni biologici raccolti sulla scena del crimine.