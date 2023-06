Pensione troppo bassa per la droga. Così il 67enne diventa spacciatore

Il vizietto va pagato. Ma con la pensione di 1400 euro, un 67enne di Sesto San Giovanni, in pensione, non riusciva a comprarsi la cocaina. Così R.P, incensurato, ha deciso di diventare spacciatore in collaborazione con il suo presunto pusher, Gustavo Reategui, 38 anni, sudamericano con cittadinanza spagnola.

Il pensionato: "Conosco Gustavo da 4 o 5 anni. Da allora faccio uso quasi quotidiano di cocaina, spendo 400 euro a settimana"

A confessarlo - come riporta il Corriere della Sera - davanti agli agenti del commissariato di polizia di Sesto San Giovanni, che hanno arrestato i due per spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando poco meno di 35 grammi di cocaina, è lo stesso pensionato. "Conosco Gustavo da 4 o 5 anni. Da allora faccio uso quasi quotidiano di cocaina, spendo 400 euro a settimana. Non riuscendo ad arrivare a fine mese, ho deciso di aiutarlo a spacciare", ha rivelato agli agenti.