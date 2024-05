Pepsi celebra 125 anni di storia con un ristorante temporaneo a Milano

Pepsi celebra il lancio del proprio nuovo logo aprendo per tre settimane un ristorante in stile americano a Milano. Il Pepsi Diner aprirà dal 24 maggio al 10 giugno in via Tommaso Grossi 8, a due passi dal Duomo. Lo spazio, spiega CiboToday, si ispira ai tipici ristoranti degli anni Settante, diffusi soprattutto nel Mdiwest. Previsto anche un calendario di appuntamenti serali. Tra luci al neon, juke box, video e loghi vintage, l'effetto nostalgia per celebrare i 125 anni del marchio è garantito

Pepsi Diner: una celebrazione delle tavole calde americane

Anche il menu celebra la storia delle tavole americane, con double burger di manzo e cheddar, french fries con maionese all’origano, insalata, donuts. Ma c’è anche un’opzione vegetariana. Per accedere al ristorante è necessario acquistare un biglietto di ingresso da 20 euro su Mailticket, che comprende uno dei due menu a scelta, Pepsi illimitata, una birra o un cocktail e un regalo a sorpresa. Lo spazio potrà essere visitato anche senza mangiare però, tutti i giorni dalle 17.30 alle 18.30, con Pepsi Cola gratis. In alcuni degli eventi coinvolto anche Alessandro Cattelan, partner dell'operazione.