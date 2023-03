Per la Vigevano-Malpensa ok dalla conferenza dei servizi

Dalla conferenza dei servizi c'è il via libera al progetto della Vigevano-Malpensa. La notizia, sottolineata con una nota del Mit, arriva grazie alla decisa accelerazione impressa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

L'opera adeguerà e potenzierà la viabilita' di connessione all'Aeroporto di Malpensa e punta a migliorare l'accessibilita' veloce all'aerostazione dal bacino Sud-Ovest milanese. Il tracciato della Tratta A e' lungo circa 10 Km, quello della Tratta C misura circa 7 Km, mentre la Variante di Pontenuovo ha uno sviluppo di circa 900 m.

Il via libera al progetto della strada Vigevano Malpensa è arrivato, dopo un lungo periodo di gestazione, il 10 Marzo. La Conferenza dei servizi era convocata per l'ultimo esame dal commissario straordinario per la realizzazione dell'opera, il dirigente Anas Eutimio Mucilli. Sotto la lente d'ingrandimento c'era il progetto ormai esecutivo della Tratta C per poi dare il via ai bandi per realizzare l'opera. Per quanto riguarda il nuovo ponte, invece, sta per arrivare, sempre dall'Anas l'ok al finanziamento di 7,7 milioni di euro neccessari alla costruzione delle rampe per l'accesso.