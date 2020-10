Per le "curve" tra 5-12 giorni potrebbe tornare il lockdown. Rumors

La voce è di quelle che non fa piacere a nessuno. E per adesso nessuno ci vuole mettere la faccia, ma in Regione stanno facendo i conti con le curve di tutta Italia, seguendo modelli matematici non dipendenti dunque da studi di tipo epidemiologico. E il risultato - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano - potrebbe dare un esito purtroppo assai negativo: tra i 5 e i 12 giorni, se la crescita sarà esponenziale come in questi giorni, si dovrà per forza attivare un lockdown generale. A quel punto le attuali misure saranno superate e si tornerà immediatamente alla situazione della scorsa primavera.

