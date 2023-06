Perché Jared Leto si è arrampicato sul Castello Sforzesco di Milano. VIDEO

Perché Jared Leto si è arrampicato sul Castello Sforzesco

Follia dell'attore e cantante statunitense Jared Leto, che mercoledì 14 giugno è stato immortalato mentre ha scalato un torrione del Castello Sforzesco di Milano senza corda, imbracature o protezioni. Il video è diventato naturalmente virale. Leto è appassionato di arrampicata ed è in questi giorni impegnato a compiere imprese analoghe in altre città europee come Parigi e Berlino. L'attore premio Oscar unisce l'utile al dilettevole: la bizzarra challenge fa parte della strategia promozionale per il nuovo album della sua band, i Thirty seconds to Mars.