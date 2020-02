Peschiera Borromeo, trovato cadavere di un senzatetto in decomposizione

Due passanti hanno trovato il cadavere di un senzatetto di 64 anni in località Cascina Brusada, tra le campagne di Peschiera Borromeo (MI). Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. La morte molto probabilmente è avvenuta per cause naturali, si pensa a un malore. L'uomo e' stato identificato attraverso i documenti: e' un pregiudicato nato a Carbonia che era affetto da diversi problemi di salute e viveva da diverso tempo nella struttura abbandonata chiusa dall'interno.