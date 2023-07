Pharo, il nuovo building "permeabile" di Park Associati a Milano

Un lavoro di ricucitura del tessuto urbano, sviluppato intorno al concetto della permeabilità, che ha visto la reinterpretazione volumetrica di un intero isolato urbano a Milano (tra via Gattamelata e via Teodorico), situato in una posizione cruciale lungo le vie d’accesso da e verso il centro, vicino ai quartieri Citylife e Portello.

Il nuovo complesso progettato da Park Associati a Milano si chiama Pharo e si trova ad uno stato avanzato dei lavori tra via Gattamelata e via Teodorico. E' stato realizzato su un lotto di grande potenziale strategico per lo sviluppo della zona in cui si trova, oltre che di estremo interesse per l’evoluzione dell’intera morfologia urbana di Milano.

Pharo, "un lavoro di ricucitura del tessuto urbano"

Spiega il comunicato di Park associati: "Un lavoro di ricucitura del tessuto urbano, sviluppato intorno al concetto della permeabilità, che ha visto la reinterpretazione volumetrica di un intero isolato urbano a Milano". Il complesso è descritto come un "crescente armonico di volumi dal linguaggio unitario e organico, caratterizzato in facciata dal ritmo degli elementi aggettanti e dalle superfici con differenti matericità"

Alta permeabilità del progetto ma anche sviluppo dinamico in altezza: un elemento a torre che raggiunge il massimo di 67 metri si contrappone a una parte più bassa che, posta sul lato diametralmente opposto, è alta 8 metri ed è stata progettata come auditorium. "Entrambi i volumi sono caratterizzati da un’illuminazione notturna: in particolare la torre si presenta come una sorta di lanterna, un faro luminescente che vuol definire un nuovo landmark della città".