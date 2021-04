Piano Atm 2021-2025: sostenibilità e innovazione al centro delle linee guida

Milano - È stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Atm il Piano Strategico 2021-2025 che definisce le strategie dell’Azienda per affrontare il futuro post pandemico con nuovi modelli di business che puntano sull’espansione del perimetro di attività e su servizi innovativi. La pandemia ha infatti cambiato, se non stravolto, il sistema della mobilità urbana. In questo contesto Atm, mantenendo al centro delle linee guida aziendali la sostenibilità, l’innovazione e la valorizzazione delle persone, si proietta su una nuova fase di sviluppo per rispondere alle sfide dello scenario attuale e prospettico e ai nuovi trend della domanda. Le direttrici del nuovo business model.

Realizzare la Smart Mobility per Milano: al centro del nuovo piano vi è lo sviluppo della mobilità integrata per la città metropolitana, attraverso la realizzazione di una piattaforma multi-servizi. Lo sviluppo tecnologico di una App completa per offrire la possibilità di acquistare e utilizzare più servizi di mobilità in una unica soluzione: servizio di trasporto pubblico, servizi di trasporto condiviso (biciclette, scooter, monopattini, auto) gestione sosta e parcheggi etc. La nuova piattaforma sarà un ampio canale di informazione e di vendita di sistemi di mobilità e servizi al cittadino, includendo la fornitura integrata di molti operatori. Ampliare e diversificare l’offerta di servizi, valorizzando il know-how acquisito. Sarà creata un’unità di business focalizzata nella vendita di servizi che oggi rappresentano le principali competenze dell’Azienda: ingegneria, progettazione e manutenzione delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto tranviari e metropolitani.

Inoltre, Atm proporrà al mercato anche le proprie più avanzate competenze tecnologiche, a partire dai progetti d’avanguardia sviluppati a Milano, come la gestione della congestion charge, ZTL, sistemi di controllo del traffico. Estendere i confini geografici attraverso la partecipazione a gare nazionali e internazionali, anche ricorrendo alla partnership con altri player. L’interesse sarà orientato verso reti di mobilità integrata (linee tram, bus, filobus e metropolitana) e ambiti internazionali in cui si apriranno possibilità per la gestione di sistemi tecnologicamente avanzati, linee metropolitane automatiche come la M5, la prossima M4 e le linee di Copenaghen, dove Atm opera dal 2008 e dove ha recentemente vinto le gare per la gestione del City Ring e della Light Rail. Ottimizzare i costi operativi e i processi di acquisto. Il Piano passa anche per una razionalizzazione dei processi operativi per un maggiore efficientamento dei costi mirata in particolare ai processi d’acquisto.

Assolutamente confermate le linee guida della sostenibilità ambientale, che prevede - tra le priorità - la transizione verso una flotta a impatto zero nel 2030: i mezzi elettrici, o alimentati a idrogeno, saranno gestiti anche con nuovi depositi, riconvertiti o realizzati ad hoc. Grazie al passaggio al Full Electric, Atm abbatterà l’emissione di anidride carbonica nell’aria di 74mila tonnellate all’anno. In termini di valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità del Gruppo Atm, il piano 2021-2025 mira allo sviluppo di nuove competenze e all’attrazione e alla crescita di talenti. In particolare, con la promozione di una cultura aperta alla diversità e all’inclusione, con il preciso scopo di migliorare il gender balance, incrementando così progressivamente la presenza di genere femminile in un settore che per molto tempo ha avuto una connotazione prettamente maschile. Atm punta sicuramente a consolidare il proprio ruolo di player d’eccellenza nello scenario internazionale per la gestione sostenibile del trasporto pubblico e della mobilità integrata: al centro l’offerta di un servizio basato sulle esigenze dei cittadini, tecnologicamente avanzato ed efficiente. Obiettivo che l’Azienda intende ottenere innanzitutto contribuendo all’evoluzione e al rilancio di Milano, di cui si fa promotrice per una città sempre più sostenibile, sicura e smart.