Piano Lombardia, tour di presentazione: la prima tappa è Lodi

Il presidente della Regione Lombardia aprirà domani, giovedì 24 settembre, a Lodi, il tour di presentazione del 'Piano Lombardia' che stanzia fondi straordinari per progetti di sviluppo del territorio e per il finanziamento di opere pubbliche. Lodi è stata scelta come prima tappa in quanto simbolo dell'inizio della pandemia.

Il presidente incontrerà nella sede della Provincia (ore 9, a porte chiuse) sindaci del territorio, esponenti degli Enti locali e delle organizzazioni di categoria economiche, accompagnato dall'assessore regionale al Territorio, Urbanistica e Protezione civile (coordinatore del tavolo territoriale della provincia di Lodi).

Più tardi si recherà al Parco tecnologico Padano dove sarà ricevuto dai responsabili della struttura e dai ricercatori. Nel pomeriggio il governatore si recherà in visita alla Fondazione Danelli e all'azienda Zucchetti.