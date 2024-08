Piazza Duomo, strappano una collanina d'oro alla fermata della M1: arrestati due giovani

Piazza Duomo, strappano una collanina d'oro in metropolitana: arrestati due giovani

Due cittadini marocchini sono stati arrestati a Milano per rapina aggravata in concorso e false dichiarazioni sull'identità. L'episodio è avvenuto nella serata di venerdì 16 agosto, verso le 23, presso la fermata della metropolitana M1 in Piazza Duomo. La vittima, un 21enne, è stata aggredita da tre uomini mentre si trovava con un'amica, e derubata della collana d'oro che indossava. I rapinatori sono poi fuggiti in direzione via San Raffaele, ma il giovane ha tentato di inseguirli a distanza.

Intervento della Polizia: presi due dei tre rapinatori

Grazie alla segnalazione tempestiva, gli agenti della Squadra Mobile milanese hanno intercettato e bloccato due dei tre aggressori in via Ragazzi del '99. Inizialmente, i due giovani si sono dichiarati minorenni, ma gli accertamenti successivi hanno rivelato la loro maggiore età. Uno dei due è stato inoltre trovato in possesso di uno spray al peperoncino nascosto nella tasca dei pantaloni.